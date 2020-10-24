24.10.2020 (07:30)

Коллектив Дома офицеров Белогорского гарнизона ВВО поздравил военных связистов видео-концертом

В честь празднования годовщины образования войск связи Вооруженных сил Российской Федерации, Дом офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа (ВВО) подготовил видео концерт-поздравление.

Открыли поздравительную программу, посвященную празднованию Дня военного связиста, под названием «За связь», представители Дома офицеров Константин Верихов, Олег Катков и Ольга Морозова. Они поздравили воинов-связистов с их профессиональным праздником и пожелали всем представителям этой очень важной и трудной профессии успехов в их нелегком труде.

Продолжил праздничную программу видеоролик посвященный историческому пути подразделений связи, от момента образования войск связи в 1919 году и по настоящее время. В видеоролике был отражен вклад военных связистов в успех военных операций Советских войск в период гражданской и Великой Отечественной войн, войны в Афганистане и других локальных конфликтах.

Торжественное видео-поздравление было показано воинам-связистам общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приамурье. Также оно опубликовано на сайте Дома офицеров Белогорского гарнизона и страницах социальных сетей.

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