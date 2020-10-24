Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.10.2020 (07:30)

Коллектив Дома офицеров Белогорского гарнизона ВВО поздравил военных связистов видео-концертом

В честь празднования годовщины образования войск связи Вооруженных сил Российской Федерации, Дом офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа (ВВО) подготовил видео концерт-поздравление.

Открыли поздравительную программу, посвященную празднованию Дня военного связиста, под названием «За связь», представители Дома офицеров Константин Верихов, Олег Катков и Ольга Морозова. Они поздравили воинов-связистов с их профессиональным праздником и пожелали всем представителям этой очень важной и трудной профессии успехов в их нелегком труде.

Продолжил праздничную программу видеоролик посвященный историческому пути подразделений связи, от момента образования войск связи в 1919 году и по настоящее время. В видеоролике был отражен  вклад военных связистов в успех военных операций Советских войск  в период гражданской и Великой Отечественной войн, войны в Афганистане и других локальных конфликтах.

Торжественное видео-поздравление  было показано воинам-связистам общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приамурье. Также оно опубликовано на сайте Дома офицеров Белогорского гарнизона и страницах социальных сетей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Соединения и части ВВО в Бурятии готовы к приему молодого пополнения
В Бурятии сотрудники военной полиции и ВАИ сдают контрольную проверку по итогам летнего периода обучения
В учебном центре ВВО в Забайкальском крае прошла тренировка пожарной команды
Юнармейцы Якутии посетили могилу земляка в Смоленской области, погибшего в боях Великой Отечественной войны

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false