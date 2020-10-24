24.10.2020 (06:30)

В Бурятии сотрудники военной полиции и ВАИ сдают контрольную проверку по итогам летнего периода обучения

В Республике Бурятия военнослужащие подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа сдают контрольную проверку по итогам летнего периода обучения.

В рамках мероприятия военнослужащие сдадут зачеты по огневой, физической и специальной подготовке.

Основной целью проверки является наработка практики в обеспечении безопасности на военных объектах и при сопровождении колонн, а также поддержание навыков владения огнестрельным и оружием нелетального действия.

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