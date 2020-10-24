24.10.2020 (06:30)
В Бурятии сотрудники военной полиции и ВАИ сдают контрольную проверку по итогам летнего периода обучения
В Республике Бурятия военнослужащие подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа сдают контрольную проверку по итогам летнего периода обучения.
В рамках мероприятия военнослужащие сдадут зачеты по огневой, физической и специальной подготовке.
Основной целью проверки является наработка практики в обеспечении безопасности на военных объектах и при сопровождении колонн, а также поддержание навыков владения огнестрельным и оружием нелетального действия.
Новости по теме:
Юнармейцы Якутии посетили могилу земляка в Смоленской области, погибшего в боях Великой Отечественной войны
Замаскированные узлы связи условного противника уничтожены лётчиками армии ВВС и ПВО ВВО в Забайкалье
Метки: