24.10.2020 (08:00)

Специалисты РХБ защиты ВВО проведут спецобработку авиационной техники, прибывающей в Республику Бурятию на аэродром Восточный

На аэродроме «Восточный» Восточного военного округа (Республике Бурятия), силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты будет проводиться санитарная обработка самолетов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками в ходе проведения осеннего призыва граждан на срочную службу.

Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме «Восточный», пройдет тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Обработке будут подвергаться посадочные места в салоне самолета, фюзеляж, трап.

После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты будут проводить обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего.

Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 20 воздушных судов.

Помимо этого, будут проводиться мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.

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