24.10.2020 (05:00)

Юнармейцы Якутии посетили могилу земляка в Смоленской области, погибшего в боях Великой Отечественной войны

Юнармейцы военно-патриотического клуба «Сокол» Якутии посетили места Боевой славы Смоленской области. Основной целью поездки являлось посещение братской могилы, в которой перезахоронены останки земляка юных патриотов - красноармейца Александрова Николая Матвеевича.

Уроженец Кировского наслега сержант Александров Николай Матвеевич 1910 г.р., погиб 22 января 1942 года. Его останки были обнаружены поисковиками отряда «Надежда» и торжественно перезахоронены в Темкинском районе Смоленской области на Поле Памяти д. Овсянники вместе с останками 265 советских солдат. Данные красноармейца удалось установить по красноармейской книжке.

Ребята провели в регионе большую работу по поиску родственников погибшего земляка. В результате удалось установить биографию и найти внуков красноармейца. Посетив братскую могилу, юнармейцам были переданы личные вещи Николая Александрова, найденные поисковиками рядом с останками.

Юнармейцы также получили задачу по поиску родственников еще одного земляка. Поисковики недавно обнаружили останки и смогли прочитать данные солдатского медальона сержанта Мишкарудный Филиппа Захаровича. Он был призван Алданским РВК Якутской АССР, 13 августа 1941года.

Посетить памятные места героической гибели воинов-якутян юнармейцам удалось благодаря победе по направлению «Сохранение исторической памяти» Фонда Президентских грантов. Эта поездка навсегда останется в памяти юных патриотов.

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