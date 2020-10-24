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24.10.2020 (04:00)

На Камчатке ведутся работы по расконвертовке и наладке оборудования новейшего морского буксира «Андрей Степанов»

На новейшем морском буксире «Андрей Степанов», который недавно пополнил отряд судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России начались работы по расконсервации судна после его перехода на Камчатку из Севастополя Северным морским путем.

На причале в бухте Сероглазка в Петропавловске-Камчатском представители промышленности совместно с экипажем приступили к поэтапному вводу в эксплуатацию узлов и механизмов судна. Началась настройка навигационного оборудования, средств связи и управления буксиром. Проводятся работы в машинном отделении для подготовки к запуску главных и вспомогательных двигателей, производится обслуживание танков и трубопроводов под топливо, технические жидкости и воду, наладка автоматики и электрических узлов. 

В ближайшее время на «Андрее Степанове» планируется проведение церемонии подъема флага и его включение в состав ВМФ России.

Буксир рассчитан на проведение эскортных операций в дальней океанской зоне, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, перевозки грузов, ломки льда, а также для участия в спасательных и специальных операциях.

Судно имеет водоизмещение около 3200тонн, автономность более 30 суток, дальность плавания свыше 3000 морских миль.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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