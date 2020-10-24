24.10.2020 (03:00)

На Камчатке, в многофункциональном медицинском центре при военном госпитале ТОФ проходит лечение от коронавирусной инфекции свыше 60 гражданских пациентов

На Камчатке, многофункциональный медицинский центр на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота продолжает прием жителей Камчатки, заболевших коронавирусной инфекцией.

По согласованию с Министерством здравоохранения Камчатского края сейчас в нем проходят лечение свыше 60 граждан.

Для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией используется новейшее рентгеновское оборудование, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и ИВЛ. Всего в многофункциональном центре на Камчатке введено в эксплуатацию свыше 1300 единиц специального оборудования для проведения лечения и предметов медицинского назначения.

Новый многофункциональный медицинский центр укомплектован специалистами, которые прошли обучение и переподготовку на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в г. Санкт-Петербурге.

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