24.10.2020 (00:00)

24 октября - День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России

За прошедшие десятилетия отечественным спецназом пройден большой путь, который отмечен многими знаменательными вехами и успешными делами.

Официально история спецназа начинается с 1950 года, с начала формирования отдельных рот специального назначения. Однако решение о создании спецназа возникло не на пустом месте. Воинские формирования, подобные современным подразделениям специального назначения, стали создаваться тогда, когда возникла объективная необходимость в проведении разведывательно-диверсионных действий в тылу противника. Но в разные периоды отечественной военной истории к решению этой проблемы подходили по-разному.

В годы Великой Отечественной войны органами военной разведки фронтов было создано значительное количество специальных воинских формирований для ведения разведывательно-диверсионных действий в тылу противника. Многие из них имели название «особого (специального) назначения».

Так, по решению Военного Совета Западного фронта в августе 1941 года для действий в оперативном тылу немецко-фашистских войск из числа военнослужащих Красной Армии были сформированы шесть отрядов особого назначения. В это время в соответствии с приказом Наркома ВМФ при разведывательном отделе штаба Краснознамённого Балтийского флота была создана рота особого назначения, предназначенная для разведывательно-диверсионных действий в пунктах базирования военно-морских сил противника.

С окончанием Великой Отечественной войны все созданные для действий в тылу противника воинские части и соединения особого (специального) назначения были расформированы. Но, уже к концу 1940-х годов, в связи с изменением военно-политической обстановки в мире и появлением ядерного оружия, стоящие перед советской военной разведкой задачи приобрели качественно новое звучание. Опыт недавно закончившейся войны подсказывал, что решить их без специально предназначенных для этого воинских частей невозможно.

В октябре 1950 года 2-м Главным управлением Генерального штаба было подготовлено обоснование о необходимости создания в Вооруженных Силах подразделений специального назначения. Директивой Военного Министра СССР Маршала Советского Союза Василевского А.М. от 24 октября 1950 года были созданы 46 отдельных рот специального назначения.

Формирование первых рот СПЕЦНАЗ (таким было сокращенное обозначение, принятое в 50-60-х гг. прошлого века) происходило в плановом порядке. Зимой 1950-1951 гг. 2-м Главным управлением Генерального штаба была организована подготовка командиров подразделений. К проведению занятий были привлечены офицеры-разведчики, имевшие большую служебную практику и богатый боевой опыт. Так, в подготовке будущих спецназовцев участвовал полковник Патрахальцев Н.К. С начала Великой Отечественной войны он непосредственно руководил развертыванием диверсионно-разведывательной работы в тылу противника, а на завершающем этапе войны оказывал помощь партизанам Югославии в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами.

Изначально руководство подготовкой рот СПЕЦНАЗ возлагалось на 2-е Главное управление Генерального штаба. В конце 1950 – начале 1951 г. в направление по руководству ротами специального назначения в качестве «первопроходцев» пришли Голицын П.А., Демский И.Ф., Мыльников Г.С., Румянцев Е.И., Побажеев Ф.Ф., Строилов Г.А. Начальником направления был назначен полковник Степанов П.И., а его заместителем полковник Банов И.Н.

На местах непосредственное руководство ротами специального назначения было возложено на штабы военных округов и армий. К выполнению этой задачи были привлечены опытные офицеры-разведчики. Так, во 2-й танковой армии, входившей в состав Группы Советских войск в Германии (ГСВГ), формирование 69-й роты было поручено в недавнем прошлом командиру Смоленского партизанского полка особого назначения Герою Советского Союза подполковнику Гришину C.В.

Особое внимание в процессе формирования рот было уделено подбору их командного состава. Предпочтение отдавалось офицерам с боевым опытом. Поэтому неслучайно первым командиром 69-й роты 2-й танковой армии (ГСВГ) был назначен капитан Гредасов Ф.И. Настоящий знаток военного дела и отличный методист боевой подготовки. В последующем, в 1970–1980-е годы, Гредасов Ф.И. успешно руководил разведкой Сухопутных войск.

К 1 мая 1951 г. роты СПЕЦНАЗ были сформированы. Для выполнения поставленных задач они имели стрелковое оружие, минно-взрывные средства, радиостанции «Север» и «Бета». Летом 1951 г. в плановом порядке они приступили к боевой подготовке. С первых дней боевая учёба шла днём и ночью. Занятия носили комплексный характер. Уже в августе 1951 г. начались прыжки с парашютом. Спецназовцы часто совершали марши по незнакомой местности с маскировкой. Роты постоянно участвовали в различных учениях. Задачи разведчикам часто ставились лично командующими войсками округов и армий.

С момента формирования рот СПЕЦНАЗ командование уделяло им особое внимание. Для них шло самое современное вооружение и техника. Так, они первыми получили автоматы АК-47. Командиры рот имели приоритет в отборе кандидатов. Личный состав роты отличался высокими морально-психологическими качествами. Это были лучшие по спорту подразделения. Многие командиры взводов в последующем стали руководителями военной разведки. Так, старший лейтенант Иванов В. М., начинавший службу в 227 роте Донского военного округа в 1970-е гг. возглавил разведку Среднеазиатского военного округа.

Боевая подготовка рот проводилась по программе, разработанной 2-м Главным управлением Генштаба. В ней угадывался опыт партизан и разведчиков времен Великой Отечественной войны. В ротах часто бывали офицеры 2-го Главного управления. Неизгладимое впечатление на спецназовцев производил Герой Советского Союза Банов И.Н., руководивший подготовкой рот в 1950-е годы. По его указанию установилась практика при завершении сборов по воздушно-десантной подготовке проводить тактико-специальные учения, в ходе которых проходили состязания на лучшую разведгруппу.

Оперативность принятых мер и накопленный в годы Великой Отечественной войны опыт подготовки разведывательно-диверсионных формирований позволили органам военной разведки в начале 1950-х годов успешно выполнить задачу по созданию рот и заложить организационные основы будущего спецназа.

В 1953 г. началось создание воинских частей специального назначения на флотах. В это время разведку ВМС возглавлял контр-адмирал Бекренёв Л.К., а направление морской разведки ГРУ Морского Генштаба – капитан 1-го ранга Шашенков Д.У. Опираясь на свой боевой опыт, они предложили создать на флотах специальные подразделения водолазов-разведчиков.

В 1957 году за счет численности рот СПЕЦНАЗ были созданы батальоны специального назначения. В 1960-е годы были сформированы бригады специального назначения и произошли серьезные изменения в структуре спецназа ВС СССР. Его развитие в этот период происходило при непосредственном и активном участии Героя Советского Союза генерал-полковника Мамсурова Х. Д. и генерал-майора Патрахальцева Н. К.

«Холодная война» не оставила спецназ без боевой работы. Начиная с 1960-х годов, спецназовцы в качестве советников и инструкторов участвовали в боевых действиях в различных регионах мира. В 1970–1980-е годы подразделения водолазов-разведчиков несли боевую службу за пределами страны – в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе, во Вьетнаме. В конце 1970-х годов спецназ ВС СССР начал свой боевой путь в Афганистане.

27 декабря 1979 г., согласно плану, разработанному полковником Колесником В.В., в течение нескольких минут спецназовцами из состава «мусульманского батальона» был взят дворец Тадж-Бек в Кабуле. За успешное выполнение боевого задания полковнику Колеснику В.В. было присвоено звание Героя Советского Союза. С именем Колесника В.В. связана целая эпоха в истории спецназа, охватывающая период 1980-х – начала 1990-х годов.

За период боевой деятельности в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане соединениями и воинскими частями специального назначения было проведено более 3 000 боевых выходов. Большая часть из них была направлена на пресечение поставок оружия и боеприпасов в Афганистан с территории сопредельных стран. В 1986 году перед военной разведкой была поставлена задача добыть образец новейшего американского переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер» и спецназ выполнил ее, захватив 5 января 1987 года ПЗРК и документацию к нему.

Признание и успех к спецназу пришли не сразу, а с годами, после десятилетий боевой деятельности и благодаря подвигам и заслугам военнослужащих, проходивших службу в его рядах. Ратный труд спецназовцев неоднократно отмечался руководством страны. Так, 22-й бригаде специального назначения – первой в составе Вооруженных Сил за послевоенное время – было присвоено звание «гвардейская». В последующем этого звания были удостоены 14-я и 16-я бригады, а 10-я и 2-я бригады были награждены орденом Жукова. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, свыше двадцати пяти тысяч спецназовцев награждены орденами и медалями, многие удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

С середины 1990-х годов по инициативе ветеранских организаций в соединениях и воинских частях специального назначения ежегодно 24 октября стали отмечать годовщину создания спецназа. Эта дата объединила и ветеранов, и военнослужащих всех категорий и возрастов, и стала основой для сохранения боевых традиций и военно-патриотического воспитания молодежи.

В 2000 г., в канун 50-летия принятия решения о создании рот СПЕЦНАЗ, руководство военной разведки при поддержке Совета ветеранов военной разведки, ветеранских организации «РОСА» и «СПЕЦНАЗ-АС» предложило установить День спецназа. Предложение было поддержано Министром обороны и, согласно его приказу от 26 июля 2000 г., официально был установлен День спецназа Вооруженных Сил, который ежегодно отмечается 24 октября.

За прошедшие десятилетия у спецназовцев сформировались свои традиции. Они свято чтят и не забывают тех, кто стоял у истоков создания спецназа Вооруженных Сил, кто служил в его рядах и с честью исполнял воинский долг.

Спецназ создавался на основе опыта Великой Отечественной войны. На примерах разведчиков военных лет было воспитано не одно поколение спецназовцев. Да и в практику боевой учебы первоначально был положен опыт действий разведывательно-диверсионных групп в годы Великой Отечественной войны, таких как легендарная группа «Джек». Через десятилетия ее командир Павел Крылатых и радистка Анна Морозова стали прототипами бронзового памятника разведчикам, открытого в июле 2013 г. в Калининграде.

Не исчезли из памяти и имена тех, кто с честью выполнил воинский долг, не вернувшись с боевого задания. В настоящее время в расположении всех соединений специального назначения открыты обелиски павшим в различных вооруженных конфликтах. Во многих городах России по примеру подмосковных Химок созданы мемориальные комплексы, ставшие со временем местами встречи ветеранов-спецназовцев и проведения торжественных мероприятий. Так живые сохраняют память о павших боевых товарищах.

За прошедшие 70 лет спецназовцы неоднократно выполняли ответственные правительственные задания, за их плечами десятилетия боевых действий на территории Афганистана, Северном Кавказе и участие в миротворческих операциях за пределами страны. При этом всегда и везде спецназовцы с честью выполняли поставленные задачи. Это придает спецназу особую значимость и ему уделяется особое внимание со стороны руководства Вооруженных Сил.

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