23.10.2020 (20:45)

Ульяновские десантники завершили итоговую проверку за 2020 год

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершилась итоговая проверка за 2020 год.

В течение двух недель, в период с 12 по 23 октября текущего года гвардейцы “крылатой пехоты” продемонстрировали свои профессиональные знания и умения, а также все, чему научились в ходе завершающегося периода обучения.

В рамках проверки были оценены теоретические знания и практические навыки личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки.

Основным отличием завершившейся итоговой проверки стало выставление итоговой отличной оценки подразделениям, принимавшим участие в СКШУ “Кавказ-2020”, чьи действия были высоко оценены и отмечены руководящим составом Министерства обороны Российской Федерации.

На полигоне «Поливно», на контрольных занятиях по огневой подготовке, военнослужащие подразделений выполнили контрольные упражнения из автоматов автоматов АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес», пулеметов ПКМ и “Печенег”, гранатометов РПГ-7Д, снайперского вооружения, а также из вооружения боевых машин десанта БМД-2 и современных БМД-4М.

Кроме того, десантники продемонстрировали свои навыки в метании ручной осколочной гранаты.

Также, на полигоне проведены занятия по инженерной подготовке, РХБЗ, вождению автомобильной и бронетанковой техники, а контрольные занятия по военно-политической подготовке, общевоинским уставам и воздушно-десантной подготовке были проведены с офицерами и личным составом соединения в пункте постоянной дислокации.

Для оценки подготовки личного состава была сформирована специальная комиссия из офицеров управления соединения.

При проведении контрольных занятий был оценен уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники.

По результатам контрольной проверки за летний период обучения были подведены итоги, выставлены оценки и определены основные задачи по совершенствованию боевой подготовки военнослужащих и повышению профессиональных навыков в новом учебном году.



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