23.10.2020 (20:30)

В войска из Костромской области будут призваны более 500 юношей

Более 500 граждан будут призваны на военную службу в ходе стартовавшего осеннего призыва в Костромской области.

Призывники из Костромской области традиционно будут направлены для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа, а также в различные виды и рода войск, в научные, научно-производственные и спортивные роты.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты – медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.

В военном комиссариате, его отделах и на сборном пункте приняты противоэпидемиологические меры, включающие термометрию, зонирование пространства и дистанцирование прибывающих граждан, а также регулярная дезинфекция помещений.

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