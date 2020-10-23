23.10.2020 (20:15)

В Псковской области подразделения спецназа ЗВО в преддверии профессионального праздника провели комплексное практическое занятие

Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Псковской области, провели масштабное комплексное тактико-специальное занятие в преддверии 70-летия со дня основания подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.

В ходе занятия военнослужащие отработали порядок действий при проведении специальных мероприятий в городских условиях, а так же в местностях с различным рельефом и ландшафтом. На разных учебных точках были выполнены упражнения по проникновению в здание с использованием альпинистского снаряжения, преодолению естественных и искусственных препятствий как в одиночном порядке, так и в составе группы, отработаны нормативы по изготовлению и установке зарядов, оказанию медицинской помощи раненым и эвакуации их с поля боя.

Снайперы провели своего рода снайперские дуэли, когда каждому из двух стрелков определяется участок местности, на котором он должен в короткое время оборудовать свою позицию и сектор стрельбы. Действий "противника" на данном этапе ни один из стрелков не наблюдает. По сигналу руководителя занятия препятствие, закрывающее одного снайпера от другого убирается и начинается дуэль. Побеждает тот, кто обнаружит позицию оппонента раньше.

День частей и соединений специального назначения отмечается в Вооруженных Силах России 24 октября. Именно в этот день, 24 октября 1950 года маршал Советского Союза Александр Василевский подписал директиву о создании подразделений специального назначения.

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