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23.10.2020 (19:45)

Команда ЦВО выиграла в общем зачете Кубок ВС РФ по гиревому спорту имени В.А. Востротина

Сегодня во Дворце спортивных единоборств ЦСКА прошло награждение и торжественная церемония закрытия Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Александровича Востротина.

Перед торжественной церемонией награждения и закрытия Кубка ВС РФ по гиревому спорту имени В.А. Востротина прошли соревнования в заключительном виде турнира – командной эстафете. По ее итогам лучшими стали представители Центрального военного округа. Второе место заняли спортсмены-военнослужащие Южного военного округа. Обладателями бронзовых наград стали гиревики Восточного военного округа.

В церемонии награждения приняли участие председатель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Анатолий Концевой, начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов, председатель центрального правления Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

В общем зачете среди команд видов и родов войск, военных округов ВС РФ победителями турнира стали представители Центрального военного округа. Спортсмены после первых испытаний вышли вперед и на протяжении трех соревновательных дней удержали свое преимущество. Второе место по итогам заняли гиревики Воздушно-десантных войск. Обладателями бронзовых наград стали военнослужащие Воздушно-космических сил.

После торжественной части мероприятия состоялась концертная программа, на которой выступили артисты одного из ведущих творческих коллективов Вооруженных Сил России, лауреат премии Ленинского комсомола Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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