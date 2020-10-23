23.10.2020 (19:15)

Во Владимирское объединение РВСН прибыли более 500 призывников

В воинские части и соединения Владимирского объединения Ракетных войск стратегического назначения для прохождения дальнейшей службы прибыли более 500 призывников.

Военнослужащие были призваны со сборных пунктов военных комиссариатов Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского края, Республик Татарстан и Адыгея, а также Ивановской области.

Все военнослужащие имеют соответствующую категорию годности по здоровью, позволяющей проходить военную службу и в других видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.

Перед убытием новобранцы прошли проверку на наличие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены антибактериальными гелями для обработки рук, медицинскими перчатками и масками на весь путь следования в воинскую часть.

После психологического и медицинского обследования призывников обеспечили военной формой и персональными электронными картами. Этот документ содержит подробные сведения о призывнике – начиная с биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

На текущий момент полностью выполнен план подготовительной работы, готовы к работе стационарные пункты приема призывников и учебные подразделения в войсках. Все мероприятия призывной компании проходят в режиме неукоснительного соблюдения мер противодействия коронавирусной инфекции.

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