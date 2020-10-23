23.10.2020 (19:30)

В Китае почтили память советских воинов-добровольцев, погибших при выполнении интернационального долга в 30-40-х годах прошлого века

В период с 19 по 23 октября в городах Чунцин, Гуйлинь, Ланьчжоу прошли торжественно-траурные церемонии с возложением венков и цветов к мемориалам советских военнослужащих, погибших на территории Китая в 1937-1942 гг.

В памятных мероприятиях приняли участие сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, дипломаты Посольства, представители местных и региональных органов власти, а также соотечественники, проживающие в Китае.

В парке «Элин» города Чунцин захоронены советские военные советники-связисты полковник Петр Лаврентьевич Скоков и майор Василий Дмитриевич Котолупенко.

В парке «Сишань» города Гуйлинь находится могила капитана бронетанковых войск РККА Ивана Михайловича Бабашкина, направленного в Гуйлинь в качестве военного советника.

На горе Байташань города Ланьчжоу стоит памятник советским летчикам-добровольцам, погибших в воздушных боях над Ланьчжоу.

Местные жители чтят память советских воинов, погибших за свободу китайского народа, и бережно относятся к их могилам. Мемориалы находятся

на территории общественных парков. Ежегодно в Китае весной в День поминовения усопших (Цинмин) местные жители возлагают к захоронениям живые цветы.

Справочно:

После того, как в 1937 г. Япония развязала войну против Китая, западные страны заняли позицию сторонних наблюдателей. В критический момент только СССР пришел на помощь Китаю в борьбе с агрессорами. Первая группа воинов-добровольцев прибыла в Китай 23 октября 1937 г. Советские военные специалисты встали рядом с китайскими бойцами.

Масштабными были военно-технические поставки. С ноября 1937 г. по январь 1942 г. в Китай было поставлено 1285 самолетов, 1600 орудий разных калибров, 82 танка, 14000 пулеметов, большое количество винтовок, снарядов, патронов, авиабомб, запасных частей и другого снаряжения.

Все эту технику надо было обслуживать, готовить к боям. В тылу и на фронтах антияпонской войны трудились и воевали более 5000 советских людей.

В 1938 году на базе советской техники была создана первая в истории китайской армии механизированная дивизия. Инструкторы-танкисты и инструкторы-артиллеристы принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Поставки вооружения и техники, действия советских военных советников и специалистов позволили восстановить боевой потенциал китайских войск после тяжелых поражений в начале войны и оказать упорное сопротивление противнику.



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