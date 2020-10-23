23.10.2020 (16:37)

Российские спасатели ЦВО вернулись из Казахстана после обеспечения посадки космического корабля «Союз МС-16»

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) вернулись в Россию в пункты постоянной дислокации после обеспечения безопасности запуска и посадки пилотируемых космических кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-16» в Республике Казахстан.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, самолетов Ан-12 и Ан-26, поисково-эвакуационные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», а также военные медики и специалисты поисково-спасательной службы ЦВО вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД). Техника, задействованная в обеспечении посадки, прошла процедуру специальной обработки на границе и в ППД.

В обеспечении безопасности запуска и посадки пилотируемых космических кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-16» было задействовано около 200 специалистов поисково-спасательной группы ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Военные спасатели 14 октября обеспечили безопасность запуска космического корабля «Союз МС-17» и встретили экипаж спускаемого аппарата «Союза МС-16», посадка которого состоялась 22 октября в 05:55 мск. На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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