23.10.2020 (18:29)

Ракетная бригада ЗВО выполнила электронные пуски ракет из комплексов «Искандер-М» на отлично

В Ивановской области с военнослужащими отдельной ракетной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) прошло специальное занятие по управлению ракетными ударами в ходе которых были выполнены электронные пуски из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М».

В ходе практической части занятия расчеты ОТРК «Искандер-М» совершили 50-километровый марш в незнакомый район, в ходе которого отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолению зараженных участков местности.

По прибытии на место проведения специальных занятий расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, установили устойчивую связь и провели учебные (электронные) пуски ракет.

По результатам выполнения электронных пусков действия отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии были оценены на отлично. Всего в специальном занятии принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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