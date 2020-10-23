23.10.2020 (18:24)

В общевойсковую армию ЗВО в Ленобласти прибыло молодое пополнение военнослужащих

Первые команды призывников со сборных пунктов военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибыли для прохождения службы в расположение Келецко-Берлинской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Перевозка от сборных пунктов до соединения было организовано на военном автотранспорте, прошедшем специальную обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК в стационарном парке пункта постоянной дислокации.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций на пункте приема личного состава бригады были развернуты посты барьерного контроля с бесконтактной термометрией, обработкой одежды, обуви и рук военнослужащих.

Кроме того, в казарменном помещении перед заселением личного состава была заблаговременно проведена дезинфекция спальных помещений, лестничных маршей, фасада здания и прилегающей территории при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

По прибытии каждому военнослужащему были выданы новые средства индивидуальной защиты — антибактериальные гели для обработки рук, перчатки и медицинские маски. Всего в рамках призыва запланирован прием более 2 тыс. военнослужащих.

В ближайшее время призывники приступят к прохождению медицинской комиссии, профессионально-психологического отбора и совершенствованию начальной военной подготовки в ходе учебных занятий.

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