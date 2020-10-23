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23.10.2020 (18:22)

В Волгоградской области прошел розыгрыш открытого кубка ДОСААФ России по мотокроссу

Заезды розыгрыша открытого кубка ДОСААФ России по мотокроссу собрали на трассе возле поселка Отрадное Михайловского района Волгоградской области более 70 гонщиков из многих регионов страны.

На торжественном открытии состязаний с приветственными словами к участникам и зрителям обратились исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области Анатолий Знова и директор Центрального автомотоклуба ДОСААФ Игорь Чех.

Кроссмены оспаривали награды в семи классах мотоциклов, а титулы победителей в своих классах выиграли Артем Гордеев (класс «65», Пенза), Максим Марсов («85», Волжский), Курбан Хайметов («125», Балаково), Денис Дергунов («250», Пенза), Александр Рудинский (открытый класс, Саратов), Сергей Евдокимов (ветераны, Волгоград) и Владимир Юров (квадроциклы, Михайловка).

Усилия Артема Гордеева, Дениса Дергунова и Курбана Хайматова вывели пензенский спортклуб «Сура» на первое место в командном зачете. У досаафовских мотогонщиков из Липецка — Артема Алешина, Максима Бочарова и Николая Корнева — второй результат. На третьей позиции команда волгоградского спорттехклуба «МоторПарк», честь которой отстаивали Дмитрий Юдин, Динар Сибгатулин и Артема Кандыба.

Кроме захватывающих заездов любителей мотокросса ждали выставочные и интерактивные площадки, представленные организациями оборонного общества и их партнерами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования , ДОСААФ
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