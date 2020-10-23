23.10.2020 (18:12)

Комплексная экспедиция Северного флота и РГО в Арктику прибыла в Североморск на ледоколе «Илья Муромец»

Сегодня в главную базу Северного флота – город Североморск прибыл ещё один участник девятого арктического похода – ледокол «Илья Муромец», который выполнял поставленные задачи в морях Северного Ледовитого океана с 5 августа. На его борту вернулся экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества, который выполнил значительное количество запланированных исследований, а также сделал неожиданные находки в российской Арктике.

Ледокол «Илья Муромец» прошёл около 12 тыс. морских миль в акватории 8 арктических морей. Экспедиционным отрядом было совершено 33 высадки на острова и континентальное побережье, собрано 125 исторических артефактов.

С завершением похода экипаж ледокола и участников комплексной экспедиции поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что «тесное сотрудничество Северного флота и научного сообщества в ходе экспедиционной деятельности способствует расширению возможностей нашей страны по исследованию и сохранению уникальной арктической природы, накоплению новых знаний об арктических территориях».

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества проводится в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди» третий год подряд. География действия экспедиционных отрядов охватила практически всю Арктику от архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки.

За время похода ледокола «Илья Муромец» были обнаружены следы экспедиции Владимира Русанова в районе полуострова Таймыр, уточнены координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, а в ходе подводных исследований – определено местоположение останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно одно из них может быть ледокольным пароходом «Вайгач».

В море Лаптевых в заливе Симса найдены важные исторические артефакты, относящиеся к XVII веку, которые являются прямыми свидетельствами раннего освоения Северного морского пути поморами.

В Чукотском море экспедиционному отряду Северного флота и РГО удалось обследовать пароход «Челюскин», раздавленный льдами и затонувший в 1934 году в Чукотском море. Исследователи с помощью многолучевого эхолота осуществили трехмерную акустическую съемку затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода «Челюскин» с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин – 350».

В Чукотском и Восточно-сибирском морях экспедиционный отряд Северного флота и РГО выполнил ряд исследований по маршруту Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) и первой советской экспедиции Георгия Ушакова 1926 - 1929 годов. Кроме того, научной группой РГО проведен ряд геолого-геофизических исследований. Сделаны открытия в сейсмологии. Например, ученые, впервые исследовали подземную часть острова Врангеля: его недра и смещение плит.

За время работы у Новосибирских островов экспедиционный отряд исследовал места, связанные с Русской полярной экспедицией 1900 – 1902 годов под руководством барона Эдуарда Толля, отправившейся в Арктику на шхуне «Заря». В одноименном проливе исследователи Северного флота и РГО высадились на побережье острова Котельный, обследовали строение зимовки экипажа шхуны «Заря» и осмотрели место захоронения доктора Германа Вальтера. Геологи, входящие в состав экспедиционного отряда, выполнили ряд исследований на побережье острова Котельный и в районе бухты Нерпалах.

Есть основания полагать, что отряд совершил географическое открытие в районе острова Комсомолец архипелага Северная Земля. По мнению специалистов, залив Лабиринт в результате таяния льдов превратился в пролив и образовался новый остров. Однако высадиться на него – обязательное условие для подтверждения открытия – экспедиционному отряду не удалось. Это будет сделано в будущем.

Особое внимание в ходе экспедиции уделялось изучению факторов глобального потепления, а также ареалов обитания морских животных.

Экспедиция 2020 года – третья по счету Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества «Архипелаги Арктики». В 2018 году военнослужащие флота и научные группы РГО исследовали Новую Землю, в 2019 — острова Земли Франца-Иосифа.

Исследования Северного флота на архипелаге Новая Земля стали победителем в номинации «Путешествия и экспедиции» национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас» по итогам 2018 года.

Экспедиция этого года посвящена сразу нескольким датам: 75-летию Победы, 175-летию РГО, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения Владимира Русанова.

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