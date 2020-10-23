23.10.2020 (18:04)

Комплексное учение мотострелкового полка и бригады радиоэлектронной борьбы ЦВО состоялось на полигоне под Екатеринбургом

Комплексное учение мотострелкового полка и бригады радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа с участием более 600 военнослужащих завершилось сегодня на полигоне под Екатеринбургом.

По замыслу учения, подразделения полка на бронетранспортерах БТР-82А совершали марш в район боевого применения с задачей с ходу уничтожить объекты противника. Передовой инженерно-разведывательный дозор, оснащенный искателем неконтактных взрывных устройств «Коршун», обнаружил радиоуправляемые фугасы на пути движения колонн. Специалисты РЭБ организовали помеховый коридор, блокировав каналы управления взрывателей комплексами «Лесочек» по всей условно заминированной площади. Объективный контроль качества выполнения задач был проведен группой комплексного технического контроля танковой дивизии и показал полное перекрытие диапазона каналов управления дистанционными взрывателями.

После преодоления заминированного участка подразделения провели перестроение в боевой порядок и нанесли серию ударов во фланги и тыл вынудили отступить группировку противника на части, довершив уничтожение в ходе преследования.

В учении, которые проводилось в рамках контрольной проверки за 2020 год, приняли участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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