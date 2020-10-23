23.10.2020 (17:52)

Салютный дивизион отмечает годовщину со дня основания

Сегодня отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа отмечает 53-ю годовщину со дня формирования.

В ходе 2020 года военнослужащие произвели свыше 500 артиллерийских залпов из пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, а также свыше 120 тыс. фейерверочных изделий украсили небо в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков в честь 75-й годовщины Победы, в День Победы, в День ВМФ, на День пограничника и в ходе проведения церемонии закрытия АрМИ-2020.

Особенностью в этом году было, что салютный дивизион произвел впервые несколько салютов в цвет государственного флага страны.

Сформированный в 1967 году взвод салютных установок входил в состав Таманской мотострелковой дивизии, а в 1997 году был переформирован в отдельный дивизион. С 2000 года – в непосредственном подчинении военного коменданта Москвы.

Отдельный гвардейский салютный дивизион производит артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы, а также в другие дни по указанию Министра обороны РФ. Также дивизион салютует на инаугурации избранного Президента РФ. В разные годы дивизион салютовал на церемонии закрытия XXII Летних Олимпийских игр 1980-го года, в год 850-летия Москвы и на других памятных событиях.

На оснащении дивизиона – 76-мм пушки ЗиС-3 образца 1942 года и салютные установки различных калибров на базе автомобиля КамАЗ.

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