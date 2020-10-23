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23.10.2020 (17:45)

Военнослужащие ЦВО стали лучшими в общем зачете на Кубке Вооруженных Сил по гиревому спорту имени Валерия Востротина

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) стали лучшими в общем зачете соревнований на Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Валерия Востротина.

Рядовой Владислав Морозович стал лучшим в весе до 63 кг так же, как и сержант Ксения Дедюхина в той же категории среди женщин. В весе до 85 кг победил рядовой Павел Чуев.

Соревнования проходили течение трех дней, с 21 по 23 октября, на базе ЦСКА (Москва). Состязались команды Центрального, Западного, Южного, Восточного военных округов, а также Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Московского высшего общевойскового командного училища, Краснодарского высшего военного училища. В составе участников были четыре заслуженных мастера спорта и 16 мастеров спорта России.

Второе место заняли гиревики ВДВ. Обладателями бронзовых наград стали военнослужащие ВКС.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Соревнования
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