23.10.2020 (15:40)

Корабли Балтийского флота учились пополнять запасы топлива и воды от танкера в море

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в зоне ответственности Балтийского флота экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» выполнили пополнение запасов топлива и воды до требуемых норм от танкера на выходе в Северное море.

В акватории пролива Скагеррак тактическая группа в составе, корветов «Стерегущий» и «Бойкий», успешно пополнила запасы топлива и воды на ходу и во время стоянки в море.

В ходе пополнения запасов группы антитеррора, находящиеся в составе экипажей кораблей и среднего морского танкера, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде.

Ранее тактическая группа надводных кораблей Балтийского флота находясь в Северном море выполнила электронные ракетные пуски по авианосной группе, условного противника. Ракетная стрельба надводными кораблями выполнялась одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов «Уран».

Экипажи корветов провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания и противолодочное учение с применением палубных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота.

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