23.10.2020 (17:33)

Офицеры 41-й общевойсковой армии ЦВО приняли участие в открытии памятной доски, посвященной разведчику и основателю борьбы самбо Василию Ощепкову

Офицеры 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в открытии мемориальной доски, посвященной военному разведчику и основателю борьбы самбо Василию Ощепкову.

Мемориальная доска установлена в Доме офицеров Новосибирского гарнизона по инициативе 41-й общевойсковой армии, «Карелин-Фонда», новосибирских спортсменов и тренеров при поддержке Всероссийской федерации самбо.

«Это по большому счету гордость не только Новосибирска, это гордость всей страны. Благодаря Василию Сергеевичу, все силовые структуры занимаются по созданной им системе единоборств. Трудно переоценить его вклад потому что даже серьезные японские мастера перед нашими самбистами иногда пасуют. Потому это великая гордость и для Новосибирска, и для 41-й армии, увековечить память великого человека, патриота, и военного», – отметил в своем выступлении помощник командующего 41 ОА по физической подготовке и спорту Иван Кувырзин.

В мероприятии принимали участие руководство региональной федерации самбо, юные борцы и их наставники, общественные и политические деятели, знаменитые новосибирские спортсмены.

Справочно:

В двадцатые годы прошлого века в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона размещался штаб Сибирского военного округа, где с 1926 по 1929 год Василий Ощепков проходил службу в качестве переводчика 7-го отдела штаба. За два года работы в Новосибирске Василий Сергеевич организовал обучение дзюдо для командного состава, сотрудников штаба СибВО и правоохранительных органов, слушателей Пограничной школы ОГПУ. Ощепковым подготовлено почти 300 инструкторов, способных самостоятельно обучать военнослужащих и гражданских лиц приёмам самообороны.

Василий Сергеевич Ощепков (1892-1937) – выпускник Токийской православной духовной семинарии, воспитанник святого Николая Японского. Ученик создателя дзюдо Дзигоро Кано, первый русский выпускник института дзюдо Кодокан, основатель советской школы дзюдо и самбо. Военный разведчик, жил и работал в Новосибирске с июня 1926 по ноябрь 1929 года. Автор первого в истории нашей армии руководства по безоружному рукопашному бою против вооруженного или безоружного противника.

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