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23.10.2020 (17:29)

В российском мотострелковом батальоне в Приднестровье подвели итоги за год миротворческой деятельности

Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), выполнявший на протяжении года задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности в составе Совместных миротворческих сил, подвёл итоги миротворческой деятельности.

Российские военнослужащие, несущие службу на миротворческих постах, не раз спасали жизни местных жителей, попадавших в чрезвычайные ситуации. Так, в текущем году российские миротворцы оказали первую медицинскую помощь людям, попавшим в дорожно-транспортное происшествие после чего, вызвали специальные службы.

В этом году в Приднестровье отметили 28-ю годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время, включая текущий год, в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Приднестровье
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