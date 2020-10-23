23.10.2020 (16:59)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе подведены итоги по физической подготовке за летний период обучения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подведены итоги по физической подготовке за летний период обучения 2020 учебного года.

По результатам контрольной проверки по физподготовке около 250 военнослужащих ОГРВ ПРРМ выполнили нормативы на высший и первый квалификационный уровень.

Спортивные результаты, продемонстрированные военнослужащими ОГРВ ПРРМ в 2020 учебном году, имеют прогрессивную динамику роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года.

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