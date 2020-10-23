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23.10.2020 (16:13)

Военные автоинспекторы Москвы принимают участие в акции «За безопасность дорожного движения»

В октябре в Вооруженных Силах Российской Федерации проводится акция «За безопасность дорожного движения».

Основной задачей акции является проведение комплекса мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих и транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации.

Одним из таких мероприятий является проведение занятий по безопасности дорожного движения в воинских частях и организациях Московского территориального гарнизона должностными лицами 100-й ВАИ.

В ходе проведения занятий, помимо состояния аварийности и степени тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, до военнослужащих доводятся изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения, а также особенности эксплуатации транспортных средств в сложных дорожных условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВАИ
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