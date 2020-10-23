23.10.2020 (14:36)

Командующий ВДВ вручил Георгиевское знамя новому командиру Ивановского воздушно-десантного соединения

Сегодня в г. Иваново, на плацу прославленного гвардейского соединения ВДВ, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию и личному составу нового командира 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

В ходе торжественного ритуала командующий ВДВ принял Георгиевское знамя соединения из рук гвардии генерал-майора Николая Чобан, который командовал соединением с декабря 2017 года, и передал его новому командиру – гвардии полковнику Виктору Гуназа.

На торжественном митинге, посвященном вручению знамени новому командиру, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков в своем выступлении заявил, что приказом Министра обороны Российской Федерации на должность командира соединения назначен достойный, грамотный, имеющий боевой опыт офицер – гвардии полковник Гуназа Виктор Игоревич.

В дальнейшем в своем выступлении командующий ВДВ напомнил славный боевой путь Ивановских гвардейцев от момента формирования до наших дней.

«Славные десантные традиции, заложенные ветеранами прославленного соединения, продолжает приумножать нынешнее поколение гвардейцев-десантников.

В 2020 году дивизия выполнила ряд сложных и ответственных учебно-боевых задач, в том числе в рамках совместного белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020», когда личный состав совершив перелет на большие расстояния десантировался на незнакомой площадке приземления в Республике Беларусь и выполнил все поставленные учебно-боевые задачи, за что получил высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации», - подчеркнул командующий Воздушно-десантными войсками.

В заключении командующий ВДВ поблагодарил гвардии генерал-майора Николая Чобана за плодотворную работу по поддержанию боеспособности соединения, развития и укрепления славных десантных традиций, а также выразил уверенность, что под руководством гвардии полковника Виктора Гуназа, соединение достигнет высоких результатов, а боевой опыт ветеранов дивизии, их помощь и наставничество помогут продолжить славную летопись 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем подразделений соединения во главе с новым командиром гвардии полковником Виктором Гуназа.

По окончании торжественного мероприятия командующий Воздушно-десантными войсками провел рабочую встречу с Губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, в ходе которой обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия между Воздушно-десантными войсками и Ивановской областью в различных аспектах деятельности.

Справочно:

Виктор Игоревич Гуназа родился в 1974 году. Военный в четвёртом поколении. Окончил в 1995 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Службу проходил на командных должностях от командира парашютно-десантного взвода до командира Ульяновской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В 2008 году с отличием окончил Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации.

Под командованием гвардии полковника Виктора Гуназа ульяновские десантники продемонстрировали слаженные действия в рамках эксперимента по применению десантно-штурмовых соединений «нового типа» на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» и «Кавказ-2020», за что были отмечены руководством Минобороны Российской Федерации.



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