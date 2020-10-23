23.10.2020 (15:40)

В Центральном военно-морском музее открылась уникальная персональная выставка художника-мариниста

В Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени Петра Великого открылась персональная выставка «Сергей Макаров. Будни мариниста» художника мастерской военных художников-маринистов музея, члена Союза художников России с 1994 года, участника выставок в России и за рубежом Сергея Макарова.

От лица коллег к автору выставки на церемонии ее открытия обратился заместитель директора ЦВММ по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов, отметивший, что поступивший в 2016 году в музей Сергей Макаров оказался совсем не случайным для коллектива человеком. Создание каждого полотна он начинает как истинный музейщик: со скрупулезного исследования всех исторических фактов и реалий минувших дней.

«В музее иначе и не может быть, ведь Сергей Алексеевич, как и его товарищи по мастерской военных художников-маринистов – наследники Айвазовского и Боголюбова, полотна которых стали для всех маринистов не только образцами для подражания, но и историческими документами, повествующими о ярких страницах истории отечественного Военно-Морского Флота. В этом ценность полотен Сергея Алексеевича, украшающих экспозицию ЦВММ, которые отныне будут вечно храниться в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого», - сказал Сергей Курносов.

Перефразируя название выставки, о нелегких буднях художника-мариниста рассказал на церемонии открытия выставки главный художник ЦВММ Вадим Сергеев, самым верным замечанием которого стало старое как мир утверждение, что талантливый человек талантлив во всем. В полной мере эти слова относятся и к Сергею Макарову, представившему на выставке палитру работ, раскрывающих его и как талантливого графика и рисовальщика. Подобная многосторонность во владении различными техниками очень важна на нелегком пути от эскиза до готового полотна.

С открытием персональной выставки Сергея Макарова также поздравил член Ученого совета Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, исследователь истории крейсера «Аврора», немало сил и трудов положивший на превращение ее в корабль-музей, Сергей Овсянников. Именно здесь, в филиале ЦВММ на «Авроре», открывая его экспозицию, находится одно из самых известных полотен Сергея Макарова.

В завершение церемонии сам виновник торжества поблагодарил коллег-музейщиков за помощь в создании выставки, подчеркнув, что работа в музее для него не способ самореализации, а прежде всего, служение делу сохранения истории для наших детей и внуков. Затем Сергей Макаров пригласил к знакомству с выставкой всех участников церемонии, которым представилась счастливая возможность услышать рассказ о творчестве художника из его собственных уст.

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