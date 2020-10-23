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23.10.2020 (16:08)

Первая партия увольняемых в запас военнослужащих по призыву своевременно убыла домой из армейского корпуса Балтийского флота

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, началось увольнение в запас военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки.

Для обеспечения своевременности увольнения военнослужащих полнота и правильность оформления личных документов воинского учета проверяется заранее.

Командование воинских частей спланировало и проводит своевременное приобретение билетов на железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт по воинским перевозочным документам, дающим право на бесплатный проезд к месту постановки увольняемого на воинский учет.

Все мероприятия проводятся с соблюдением правил противовирусной безопасности. Военнослужащие обеспечиваются индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками и перчатками.

Доставка военнослужащих до аэродромов и аэропортов осуществляется на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку.

Всего в ближайшее время домой отправятся около 2,5 тыс. человек, прошедших военную службу в Калининградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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