23.10.2020 (14:40)

Военному представителю Германии доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО «STEADFAST NOON» и «RESILIENT GUARD»

23 октября 2020 г. в Минобороны России был приглашен Атташе по вопросам обороны при Посольстве Германии в Москве. Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО «STEADFAST NOON» и «RESILIENT GUARD», в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия.

Указано, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения «неядерных» стран - членов НАТО, которой является Федеративная Республика Германия, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе.

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