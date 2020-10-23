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23.10.2020 (14:31)

Расчеты «Искандер-М» под Оренбургом подняты по тревоге в рамках подведения итогов боевой учёбы в 2020 году

Единственные в регионах Поволжья расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» подняты по тревоге в Оренбургской области в рамках подведения итогов боевой учёбы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в 2020 году.

Расчеты после сигнала о проверке совершают марш протяженностью около 250 км комбинированным способом на штатной боевой технике на полигон Донгуз в Оренбургской области. Военнослужащие уже отработали преодоление водной преграды и погрузку на железнодорожные платформы. В течение недели они будут выполнять ряд учебно-боевых задач.

В проверке 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих из соединений ракетчиков и артиллеристов в Оренбургской области, а также соединения связистов и управления 2-й армии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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