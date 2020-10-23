23.10.2020 (14:12)

Командующий Северным флотом почтил память защитников Заполярья

Сегодня в честь 76-й годовщины разгрома гитлеровских захватчиков в Заполярье командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вместе с губернатором Мурманской области Андрееем Чибисом и представителями духовенства возложил цветы к Вечному огню у подножия мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Память погибших почтили минутой молчания.

Почётный караул возле памятника несли военнослужащие частей Мурманского гарнизона Северного флота: батальона управления армейского корпуса и тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

В нынешнем году – в год 75-летия Победы Советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, были проведены все основные памятные и торжественные мероприятия с участием командования и военнослужащих Северного флота.

Справочно:

Петсамо-Киркенесская наступательная операция, в результате которой силы Северного флота и войска Карельского фронта разгромили немецко-фашистскую группировку в Советском Заполярье и в Северной Норвегии, была проведена в период с 7 октября по 1 ноября 1944 года. В ходе неё были освобождены населённые пункты Петсамо (Печенга) и Киркенесс, которые дали название операции. Ещё её именуют «десятым сталинским ударом». 21 октября 1944 года войска Красной Армии вышли на линию государственной границы полностью вытеснив гитлеровцев с территории СССР.

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