23.10.2020 (14:06)

Зенитчики и летчики ЮВО в ходе учения уничтожили около 100 воздушных целей на территории Краснодарского края и Северного Кавказа

Зенитчики 49-й общевойсковой армии совместно с экипажами самолетов объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в ходе учения уничтожили около 100 воздушных целей на территории военных полигонов в Краснодарском крае и на Северном Кавказе.

Военнослужащие выполнили обнаружение, захват воздушных целей условного противника, задействовав системы противовоздушной обороны (ПВО) на постах боевого дежурства и успешно отразили условный массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) «противника», выполнив более 50 различных нормативов.

В ходе учения расчёты боевых постов успешно обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника.

Особое внимание при отработке боевых упражнений расчетов и экипажей авиации было уделено сокращению командирами расчетов времени на принятие решения, а также действиям военнослужащих при МРАУ.

Всего в тренировке приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», «Стрела-10», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», зенитные установки ЗУ-23-2.

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