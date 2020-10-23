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23.10.2020 (09:48)

В Сибири более 750 призывников отправились в Вооруженные Силы РФ

Более 750 призывников со сборных пунктов Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Красноярской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия отправились сегодня на военную службу в воинские части Вооруженных Сил России.

Работа с призывниками на сборных пунктах проводится с соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой в войска молодые люди прошли обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Все призывники обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями.

Специалисты РХБ защиты, перед приемом новобранцев, провели санитарную обработку помещений сборных пунктов, транспорта для отправки призывников к местам службы.

Проходить военную службу по призыву новобранцы будут преимущественно в войсках Министерства обороны РФ, из них более половины будут распределены в соединения и воинские части Центрального военного округа.   

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 000 человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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