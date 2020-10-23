23.10.2020 (11:02)

Военные медики ЮВО продолжают прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией

Военные медики Южного военного округа продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум (Республика Абхазия).

В настоящее время в госпитале на лечении находится 21 пациент - граждане Республики Абхазия с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Они получают лечение в полном объёме.

Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя приступили к ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городской лаборатории.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум (Республика Абхазия) и приступил к работе.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

По состоянию на 23 октября с. г. в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории гостиницы «Айтар», на лечении находится 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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