23.10.2020 (12:28)

Разведчики ЮВО в Чечне в рамках итоговой проверки преодолели специальную полосу препятствий

Разведчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках итоговой проверки за 2020 год преодолели специальную полосу препятствий «Тропа разведчика» на полигоне Гвардеец в Чечне.

«Тропа разведчика» разработана военными профессионалами: 700 м полосы включают в себя более 30 препятствий и заграждений разного типа, наиболее часто встречающихся в боевой обстановке.

В ходе занятий разведчики приобретают навыки скрытного, бесшумного передвижения с оружием и снаряжением, преодоления сложных препятствий, учатся умело действовать в траншеях и ходах сообщений, разрушенных зданиях, отрабатывают приемы рукопашного боя, гранатометания, снятия часового. При этом имитируются пожары, шумы боя, мины-ловушки, «сюрпризы».

Для успешного преодоления дистанции необходим высокий уровень физической и боевой подготовки, умение обращаться с любым видом оружия, поэтому на всей протяженности тропы военнослужащие выполняют в том числе и такие элементы, как метание ножей и саперных лопаток.

Также на полигоне Гвардеец разведчики ЮВО продемонстрировали свое мастерство в стрельбе из различных видов стрелкового оружия, вождении бронетранспортеров в сложных условиях местности и совершили марш-бросок в составе подразделений.



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