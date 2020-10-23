23.10.2020 (12:55)

В Германии почтили память советских воинов, павших в борьбе за освобождение Европы от нацизма

В Федеративной Республике Германия на мемориальном комплексе «Зееловские высоты» состоялась памятная церемония возложения венка и цветов советским воинам, павшим в годы Второй мировой войны.

В памятных мероприятиях участвовали сотрудники Представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ, сотрудники аппарата Атташе по вопросам обороны, а также дипломаты Посольства Российской Федерации. От германской стороны в церемонии участвовали представители городской администрации, члены Совета старейшин, а также дирекция и учащиеся школы г. Засниц (земля Мекленбург-Передняя Померания).

Участники церемонии почтили память советских героев, павших в борьбе за освобождение Европы от нацизма. На торжественном митинге представители России и ФРГ подчеркнули важность сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны, а также развития сотрудничества, направленного на укрепление мира.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции мероприятие проходило в ограниченном для широкой общественности формате.

Справочно:

На воинском мемориальном кладбище «Зееловские высоты» захоронены свыше 30 тыс. советских военнослужащих. Его открытие состоялось 27 ноября 1945 г. Автор монумента – скульптор Л.Е.Кербель.

В настоящее время в состав мемориала также входит музей с образцами советской военной техники: танками Т-34, двумя противотанковыми пушками и одной реактивной установкой. Здание музея оформлено в виде командного пункта 1-го Белорусского фронта на Райтвайнской высоте.

Битва за Зееловские высоты в апреле 1945 г. стала одной из крупнейших в ходе Берлинской наступательной операции. Взятие данного стратегического пункта и разгром 9-й армии вермахта внесли решающий вклад в приближение Победы на заключительном этапе Великой Отечественной войны и открыло для Красной Армии прямой путь на столицу Третьего Рейха.

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