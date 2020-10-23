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23.10.2020 (12:45)

Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» Черноморского флота провёл учение с отрядом больших десантных кораблей

С экипажем корабля противоминной обороны (ПМО) «Иван Антонов» Черноморского флота проведено учение по проводке за тралами отряда больших десантных кораблей (БДК).

Перед выходом в море экипаж выполнил комплекс мероприятий по приготовлению корабля к бою и походу, а расчёты противовоздушной обороны БДК отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника.

В ходе учения экипаж корабля «Иван Антонов» выполнил задачи по проведению противоминной разведки и проделыванию прохода в минных заграждениях условного противника для отряда кораблей, состоящего из трёх БДК.

На втором этапе учения экипажи БДК форсировали район с минной опасностью по протраленной полосе, после чего расчёты артиллерийских боевых частей кораблей провели практические стрельбы по макетам плавающих мин.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
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