23.10.2020 (00:30)

Более 550 тысяч сеансов связи проведено в 2020 учебном году подразделениями связи 15-й армии ВКС (ОсН)

Подразделениями связи 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения в 2020 учебном году проведено более 550 тысяч сеансов связи в рамках обеспечения запусков и управления космическими аппаратами, а также для обеспечения бесперебойного функционирования систем разведки космической обстановки и предупреждения о ракетном нападении. При этом среднесуточный показатель составил свыше 1600 сеансов связи.

Военнослужащие подразделений связи 15 армии ВКС ОсН приняли участие в обеспечении запусков космических аппаратов военного и двойного назначения. Кроме того, специалисты подразделений связи также выполняют задачи по обеспечению управления полетом интегрированного российского сегмента Международной космической станции в ЦУП-М (г. Королев).

В 2020 году в подразделения связи объединения ВКС ОсН поставлены

современные станции спутниковой связи «Приморец». Проведено комплексное дооснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием 9 узлов связи соединений и воинских частей Космических войск ВКС.

Итоги оперативной и боевой подготовки подразделений связи объединения в 2020 году подтвердили высокий уровень профессионализма военнослужащих-связистов и эффективность созданной системы связи в обеспечении органов военного управления требуемым спектром услуг связи для надежного управления войсками в любых условиях обстановки.

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