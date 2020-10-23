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23.10.2020 (11:50)

Разведчики Каспийской флотилии осваивают новейшие приёмы тактической армейской стрельбы

На полигоне Аданак в Дагестане с военнослужащими разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) прошла тренировка по тактической армейской стрельбе, которая включает в себя новые приёмы отработки точности стрельбы из стрелкового оружия.

В рамках подготовки разведчики привели оружие к нормальному бою, выверили прицелы, выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия в составе боевых двоек, а также командными группами по четыре человека.

В ходе тренировки морские пехотинцы освоили новые приёмы тактической армейской стрельбы. Стрелки группами по 4-6 человек совершили передвижение на дистанцию 1000 метров до огневого рубежа по пересечённой местности с оружием, произвели стрельбу из положений «лёжа», «стоя», «с колена» по мишеням на различные дальности. Далее группы продолжили движение, но по новому маршруту с задачей ориентирования на местности и выхода на новый рубеж огня.

Особенность таких занятий заключается в тренировке контроля дыхания на момент выполнения стрельбы после физической нагрузки. Кроме того, вырабатывается взаимовыручка и слаженность действий военнослужащих. На эти виды показателей направлена новая система подготовки подразделений морской пехоты КФл.

Всего в тренировке было задействовано более 150 морских пехотинцев КФл, использовано более 5 тыс. патронов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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