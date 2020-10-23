23.10.2020 (11:29)

Морская пехота КФл наращивает учебно-материальную базу на полигонах в Дагестане

В Дагестане военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) наращивают и совершенствуют учебно-материальную базу (УМБ) на полигонах в новом пункте дислокации.

С перевооружением войск на новые образцы вооружения увеличивается интенсивность боевой подготовки частей и соединений флотилии. В связи с этим происходит модернизация объектов учебно-материальной базы, а также переоборудование полигонов под новые бронетранспортеры БТР-82А и другую военную технику, стоящую на вооружении в подразделениях морской пехоты КФл.

Уже оборудовано более 200 стрелковых позиций и подготовлено около 1500 мишеней различного типа и размера, в том числе, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника. Часть мишеней оборудована современными радиоуправляемыми датчиками, ограничивающими время появления перед стрелком.

Также для занятий по вождению бронетранспортёров подготовлено порядка 20 новых специальных трасс с различными препятствиями. На побережье Каспийского моря выбран и оборудован участок со сложным рельефом местности протяженностью более 5 км, для учений по десантированию на берег и отработки тактических действий морского десанта.

Кроме того, завершается обустройство макетов десантных катеров, с которых военнослужащие подразделений морской пехоты тренируются производить десантирование на воду в составе экипажа БТР.

Всего к мероприятиям по совершенствованию УМБ КФл привлечено около 200 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц специальной и военной техники.

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