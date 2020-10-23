23.10.2020 (11:12)

Военнослужащие ЦВО поздравили ветеранов спецназа в преддверии 70-й годовщины профессионального праздника

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), в преддверии 70-й годовщины профессионального праздника организовали мероприятия для ветеранов подразделений спецназа.

На полигоне бригады специального назначения под Новосибирском, ветеранов ознакомили с современными образцами вооружения и военной техники ЦВО, а также предоставили возможность выполнить стрельбы из новейших автоматов Калашникова АК-12.

Поразить все мишени без промахов для ветеранов оказалось не сложным делом. Даже после выхода на заслуженный отдых и без предварительной подготовки с огневыми задачами они легко справились. «Навыки не утеряны, чувствуется, что у наших ветеранов богатый боевой опыт, у них есть чему поучиться», - отметил командир группы Александр.

Вместе с действующими бойцами подразделения спецназа ветераны отправились на военный полигон, где им были продемонстрированы розыгрыш тактического эпизода «Организация засады на автомобиль» и преодоление психологической полосы. Здесь же ветераны испытали ходовые возможности бронеавтомобилей «Тигр», проехав за рулем боевой машины более 10 километров по бездорожью. «Отличная машина, мощная, легкая в управлении, да и защита на уровне», - поделился впечатлениями ветеран спецназа Петр Петров.

Предпраздничное настроение виновникам торжества не испортила даже ненастная погода. Весь день на полигоне дул сильный ветер и шел дождь.

День подразделений специального назначения в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается ежегодно 24 октября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице