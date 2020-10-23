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23.10.2020 (10:50)

Саратовское соединение дальней авиации завершило подготовку к прибытию молодого пополнения

В Саратовской области в соединении дальней авиации завершена подготовка к прибытию молодого пополнения в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

В подчиненных воинских частях, дислоцированных в Республике Коми, Калужской, Мурманской, Саратовской, Тверской областях сформированы подразделения, которые будут принимать молодое пополнение. 

По прибытию в постоянные пункты дислокации новобранцы пройдут все необходимые профилактические мероприятия по недопущению распространения вирусных инфекций. 

Для них предусмотрена временная изоляция в заранее подготовленных помещениях на 14 суток, с дезинфицирующими жидкостями, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. 

За новобранцами будет организовано круглосуточное наблюдение военных медиков. Не реже четырех раз в день у них будут измерять температуру.

По окончании карантинных мероприятий призывники отправятся в подразделения для дальнейшего прохождения службы. 

Всего в ходе весеннего призыва в части соединения дальней авиации и подчиненных воинских частей будут направлены около 300 призывников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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