23.10.2020 (10:33)

Военная академия РВСН имени Петра Великого приступила к подготовке специалистов по робототехнике военного и специального назначения

Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров по принципиально новому направлению в ВА РВСН разработан и утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации Федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения».

В интересах нового направления подготовки оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащённая учебно-тренировочными системами, симуляторами, интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями. Непосредственно сами робототехнические комплексы военного назначения курсанты академии будут осваивать на старших курсах.

Академия продолжит подготовку специалистов по применению, эксплуатации, а также научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления и интеллектуальных систем вооружения РВСН.

Это обеспечит обучение офицеров-ракетчиков на новом качественном уровне, ориентированном на перспективные ракетные комплексы.

В 2020 году Военная академия РВСН имени Петра Великого отметит свое 200-летие.



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