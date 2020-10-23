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23.10.2020 (10:00)

В филиале объединённого учебного центра ВМФ в Севастополе курсанты-водолазы выполняют практические подводные спуски

Курсанты-водолазы Севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ проводят практические занятия со спусками под воду в различных типах водолазного снаряжения.

В ходе занятий курсанты под контролем опытных инструкторов погружаются под воду и находясь на грунте, отрабатывают подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий.

Водолазы осуществляют спуски в два этапа. На первом этапе отрабатывают погружение со стационарного полигона, а затем с борта водолазного катера. Объективный контроль за действиями курсантов под водой ведут с использованием телеуправляемого подводного аппарата.

Мероприятие проходит с учётом всех профилактических мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

В настоящее время в Севастопольском филиале учебного центра ВМФ проходят обучение по различным специальностям порядка 200 курсантов, которые после его окончания будут распределены на все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Водолазы
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