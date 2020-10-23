23.10.2020 (08:25)

Российские военнослужащие в Таджикистане отразили ночную атаку условного противника

На горном полигоне Ляур, состоялось тактическое учение по организации маневренной обороны в ночное время суток с боевой стрельбой. В нем приняли участие военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

Особенностью учения стало ведение современного боя в ночное время, где были отработаны задачи по ведению подвижной обороны с учетом тактической обстановки с целью вымотать условного противника и нанести ему максимальные потери. В боевой стрельбе были задействованы экипажи бронетранспортеров БТР-82А, усиленные гранатометными расчетами АГС-17 и РПГ-7В. Военнослужащие выполнили стрельбы с применением всего комплекса вооружения боевых машин, отработав такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из 30-мм автоматической пушки и танкового пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дистанциях от 500 до 1,2 тысяч метров. В ходе выполнения боевых стрельб военнослужащие совершенствовали свое мастерство в обнаружении и уничтожении целей с применением приборов ночного видения, а также слаженности действий при ведении боя в составе подразделений.

Всего к учению было привлечено более 500 человек личного состава.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

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