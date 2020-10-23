23.10.2020 (08:20)

Специалисты РЭБ армейского корпуса ВВО на Сахалине прикрыли аэродром от ударов авиации условного противника

Военнослужащие отдельного подразделения РЭБ армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, в рамках контрольной проверки, прикрыли аэродром от ударов авиации условного противника.

Совершив марш в район выполнения учебно-боевой задачи, специалисты РЭБ оборудовали и замаскировали позиции станций радиопомех. Движение колонны в назначенный район проходило под прикрытием комплексов РЭБ, создавших помехи линиям радиосвязи управляемых фугасов условного противника.

Применив современные комплексы РЭБ, военнослужащие нарушили радиоканалы связи между самолётами условного противника, а также блокировали передачу данных с борта самолёта-разведчика о месторасположении аэродрома.

В мероприятии приняли участие около 300 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

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