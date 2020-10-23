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23.10.2020 (08:17)

Воинские части Амурского объединения ВВО готовы к приему молодого пополнения в условиях строгих противоэпидемиологических мер

Соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), полностью готовы к приёму молодого пополнения в ходе проведения осеннего призыва.

Составлены и утверждены учебные планы проведения занятий с личным составом по общевойсковой подготовке после похождения двухнедельного карантина под наблюдением специалистов медицинской службы.

К прибытию молодого пополнения подготовлена учебная материальная база, проведён текущий ремонт казарменных помещений, сформированы в необходимом количестве запасы дезинфицирующих средств и медицинских масок с перчатками.

Готовы к работе военные психологи, которые помогут призывникам адаптироваться к военной службе и пройти первый этап становления. Для этого в подразделениях созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военная служба по призыву
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