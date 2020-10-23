23.10.2020 (08:06)

Со специалистами ремонтно-восстановительного подразделения ВВО в Бурятии проведены контрольные занятия

С отдельным ремонтно-восстановительным подразделением Восточного военного округа (ВВО), дислоцированным в Республике Бурятия, проведены контрольные занятия по технической, специальной, тактической подготовке и оценены навыки использования индивидуальных средств защиты.

Военнослужащие подразделения эвакуировали условно поврежденную технику, развернули сборный пункт поврежденных машин, на котором проведен ремонт в полевых условиях танков Т-72Б, БМП-2 и БТР-80.

Также, военнослужащие выполнили нормативы по поиску и устранению простейших неисправностей в двигателях и трансмиссии военной техники.

Все военнослужащие сдали теоретические зачеты на знание требований безопасности, тактико-технических характеристик и условий эксплуатации штатной техники.

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