23.10.2020 (07:48)

На полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области состоялось тактическое учение с применением высокомобильных групп

На полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области состоялось тактическое учение, в ходе которого были активно применены высокомобильные группы, состоящие из модернизированных танков Т-80. Для разведки целей и координирования действий групп командирами были использованы возможности беспилотных летательных аппаратов.

Экипажи недавно поступивших танков отработали вопросы ведения маневренной обороны с проведением стремительных контратак по уязвимым местам условного противника. Кроме того, танкисты применили несколько обманных действий, постоянно меняя позиции при стрельбе. Высокий темп стрельбы обеспечили такие современные тактические приемы как «танковые качели» и «танковая карусель».

В результате грамотных действий бронегрупп и эффективному взаимодействию с расчетами БЛА удалось добиться тактического превосходства перед превышающим по численности условным противником. Все выявленные цели были поражены с высокой точностью.

Учение проведено в рамках контрольной проверки войск по итогам летнего периода обучения. В нем приняло участие более 500 военнослужащих, задействовано около 150 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

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